İşe iade şartları
İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce bu koşulları belirtelim. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir.
İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en 6 ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. İşten ayrıldıktan sonra, öncelikle arabulucuya başvurmak gerekiyor.
■ Ailecek yurt dışına gitmek için tur satın aldık. Ancak işverenim bu tarihin izin kullanmam için uygun olmadığını söyledi. Yıllık iznimizi hangi tarihte kullanacağımıza işveren karar verebilir mi? Talip E. / İstanbul
Yıllık ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür. İşveren işyerinde yürütülen işin nitelik ve özelliğine göre yıllık ücretli izinlerin belirli dönemlerde kullanılmasına ilişkin düzenleme yapabilir. Bu durum işverenin işyerini yönetim hakkından kaynaklanmaktadır.
İşveren işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmasını engelleyemez ancak yıllık ücretli iznin hangi tarihte kullanılacağına ilişkin düzenleme yapabilir.
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