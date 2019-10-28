Hastalık raporu alanlara yol ve yemek ödenmez
Nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedellerinin günlük tutarları ile ayda kaç gün üzerinden ödeneceğinin ihale şartnamesinde belirtilmesi zorunludur. Buna göre, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde 22 gün, haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek bedelleri hesaplanacaktır. Yol ve yemek bedelleri fiili çalışma karşılığı ödenen ücretlerdendir. Bu itibarla, çalışılmayan yahut raporlu olunun günlerde işverenin yol ve yemek bedellerini ödememesi mümkündür.
■ İşçinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? 5...643835 Nolu SMS
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir.
Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Bu nedenle işverenin izninin olmasına dikkat edin.
Ne zaman emekli olurum?
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 5...331188
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027'de, ödemezseniz tam 1 yıl sonra emekli olabilirsiniz.
02.01.1970 doğumluyum. SSK giriş 1988, 20.03.1997'de memur oldum. Memuriyetten önce 540 gün askerlik ve 1231 gün SSK var. Özcan ÖZ
9000 prim gün, 53 yaş şartlarına tabisiniz. 9000 gün tamam. 53 yaşınız da 2023'te tamamlanacak.
02.01.2023'te emekli olabilirsiniz.
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