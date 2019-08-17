Çalışana ihbar tazminatı

■ Bir işyerinde 8 ay çalıştım. İşveren hiçbir mazeret göstermeden beni işten çıkarttı.

1 yılı doldurmadığımdan tazminat alamadım. Bir arkadaşım ihbar tazminatı alabileceğimi belirtti. Böyle bir hakkım var mı? 5...975577 Nolu SMS

4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi gereğince iş sözleşmesini fesh etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Yani işçisine, işten çıkarmadan önce gerekli süre içerisinde ihbar etmek şartıyla sözleşmesini fesh edeceğini bildirmek zorundadır. Aynı durum işçi için de geçerlidir. İşten ayrılmadan önce yine gerekli süre içinde işçi, işten ayrılacağını bildirmek zorundadır. Bu şartlara uymayan işçi veya işveren ihbar tazminatı öder. İş sözleşmeleri;

● İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

● İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

● İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

● İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesh eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz.

Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.



Ne zaman emekli olurum?

■ 02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ- Kur'luyum. O zamandan beri bir fiil yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? 5...465753 Nolu SMS

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.