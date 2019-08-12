Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 12 Ağustos 2019, Pazartesi

Emeklilik talebinin verilmesi

■ Bir tekstil atölyesinde çalışıyordum ve emekli olmak için 22.07.2019 tarihinde işten ayrıldım. SGK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvuru yaptım, ancak henüz işverenimin işten çıkışımı bildirmediği için aylık bağlanamayacağını söylediler. Bu çıkış bildirilmeden işlem yapılamaz mı? M. YILMAZ
Özel sektöre ait işyerlerinde geçen çalışmaları nedeniyle sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için, sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunmaları gerekir. Aylık başvurusunda bulunan sigortalının çalıştığı son aya ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz kuruma verilmemiş olsa bile, işten ayrılış bildirgesinin verilmiş olması gerekir ve işveren tarafından bu belgenin kuruma gönderilmesinden sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılır.
Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihinden sonra işinden ayrılan sigortalıların talepleri de geçerli sayılır.
Sigortalıların aylıkları, genel kural olarak tahsis talebini takip eden ay başından başlatılır. (Özel sektör için ayın 1'i, kamu sektörü için 15'i).
Bunun için de başvurunun SGK'ya intikal tarihi önemlidir. Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda, aylık bağlanması talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.
Bu nedenle, örneğin tahsis talebi SGK'ya 31 Temmuz'da intikal edenlerin aylıkları 1 Ağustos'tan itibaren başlarken, talebi 1 Ağustos'ta intikal edenlerin aylıkları 1 Eylül'den itibaren başlatılır. 1 günlük gecikme 1 aylık maaşa mal olabilir. SGK işten ayrılma bildirimin İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılmasını yeterli kabul etmekte. Ancak işverenin bu bildirimi yapmak için 10 günlük süresinin olması zaman zaman mağduriyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle, emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız halinde, adınıza düzenlenecek olan İşten Ayrılış Bildirgesi'nin, 10 günlük süre beklenmeden, bir an önce verilmesini işvereninizden talep etmeniz gerekmektedir.
Bu bildirgeyi verirken, işten çıkış kodunun da "emeklilik" olması gerektiğini de hatırlatınız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Emeklilik talebinin verilmesi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ