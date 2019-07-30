İşten ayrılışı süresinde bildirmeyenler dikkat!
5510 sayılı Kanun'a göre işten ayrılış bildirgesi işverenler tarafından en geç 10 gün içinde kuruma bildirilir. Bunu süresinde vermeyen işverenler hakkında da aynı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre idari para cezası uygulanır. Anılan kanun hükmünde 08.03.2012'de değişiklik yapılmış ve 'bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin 10'da 1'i tutarında idari para cezası uygulanır' düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre, idari para cezası her bir sigortalı için asgari ücretin 10'da 1'idir ve uygulanacak ceza, işverenlerin tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt ve belgelerinin kuruma ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü işyerleri için asgari ücretin 12 katını, diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işyerleri için asgari ücretin 6 katını, defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için ise asgari ücretin 3 katını) aşamaz. Diğer taraftan, 01/08/2009'dan önceki dönemler için işten ayrılış bildirimi yapmamanın veya geç yapmanın herhangi bir cezai yaptırımı yoktu.
01/08/2009'dan itibaren her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaya başlandı ve bu cezalar herhangi bir üst sınır uygulamasına tabi tutulmuyordu. 2012'nin Ocak ayında 8 sigortalının işten ayrılışına ilişkin bildirimin yapılmaması nedeniyle uygulanacak ceza, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan kanun hükmüne göre 'her bir sigortalı için 1 asgari ücret' tutarında olması gerektiği halde, söz konusu ceza bu dönemde değil, ceza hafifletildikten sonra tahakkuk edeceği için, yeni düzenlemelerin failin lehine durum meydana getirmesi nedeniyle, sigortalı başına asgari ücretin 10'da 1'i üzerinden, yani 8 x (asgari ücret/10) tutarında uygulanacaktır.
Bu cezayı, tebliğ tarihinden itibaren 15 günde öderseniz 4'te 1 oranında indirim olur.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim. 2009 yılına kadar 13 yıl, 10 ay hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? 5...117727 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.
58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir.
5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İstifa edene işsizlik aylığı ödenmez 29 Temmuz 2019, Pazartesi ■ 2005'ten beri aynı şirkette çalışıyorum, işten ayrılsam tazminat alabilir miyim? 5...483070 Nolu SMS Kendi...
- Hamile olmak tazminata yetmez 28 Temmuz 2019, Pazar Ali Bey, hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Tazminatını alıp işten ayrılmam...
- İşverenler ücret bordrolarını tutmaya mecbur 27 Temmuz 2019, Cumartesi ■ Apartman yöneticisiyim. Binada bir tane apartman görevlimiz var. Geçen yıl kapıcının sigortasını SGK'ya bildirmeyi...
- Yaş düzeltmesi nasıl etkiler 23 Temmuz 2019, Salı 05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2 yaş büyütüldü. Emeklilik...
- İnternetten defter beyanı imkanı 22 Temmuz 2019, Pazartesi İSTANBUL ilinde ait avukatlık bürom var. SGK'dan defter ve kayıtlarım incelenmek üzere istendi. İstenen dönem ise...
- İstifa edene işsizlik aylığı ödenmez
- Hamile olmak tazminata yetmez
- İşverenler ücret bordrolarını tutmaya mecbur
- Yaş düzeltmesi nasıl etkiler
- İnternetten defter beyanı imkanı
- Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik
- 18 yaşından önceki primler geçerli mi?
- Emekli aylığını bankada tutanlar
- Emeklilere evde maaş hizmeti
- Sigortanız iki yerden yatabilir