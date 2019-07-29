İstifa edene işsizlik aylığı ödenmez
Kendi isteğiyle yani geçerli neden olmadan işten ayrılan tazminat alamaz. Ancak 09.09.1999 öncesi işe girişliyseniz ve 3600 prim günü tamamlamışsanız, yaşı bekleyecekseniz SGK'dan alacağınız emeklilik yaşınızı bekleyeceğinize dair yazı ile tazminatınızı alabilirsiniz. İster bu yazıyı alarak ister istifa ederek işten ayrılın, her iki durumda da işsizlik aylığı alamıyorsunuz bilginize.
■ 5 senedir çalışmaktayım. Yıllık iznimi vermiyorlar. İstifa etsem tazminatımı alabilir miyim? 5...564878 Nolu SMS
Yıllık izin hakkının keyfi ve sübjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır.
Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu doğurabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminat alır.
■ Ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve toplu para aldım. Daha sonra boşandım ve maaş yeniden bağlandı. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim? B.A.
Sizin evlenme yardımı diye tabir ettiğiniz ödeme, kanunda çeyiz yardımı diye geçmektedir. Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılan ödemedir. İkinci kez çeyiz yardımı ödemesi yapılmaz.
Ne zaman emekli olurum?
■ Eşim 1961 doğumlu, Nisan 2001 sigorta başlangıçlı, toplam 4500 gün primi bulunuyor, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5...831255 Nolu SMS
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 tarihinde dolacak.
Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır. Eğer eşiniz askerlik yaptıysa, borçlanma yaparak girişini geriye çekebilir ve borçlanma süresi kadar daha erken emekli de olabilir.
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