Hamile olmak tazminata yetmez
İş kanununa göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanununa göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.
Ali Bey, ben özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor.
Biz de bu nedenle madur oluyoruz.
İşçinin mazeret izni yok mu? K.A.
Sayın Okurum, işçilerin mazeret izinleri şunlardır; İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin, İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler h‚linde on güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır.
Bunun dışında belirttiğiniz şekilde işi olana mazeret izni olarak başka uygulama bulunmamakta.
Ne zaman emekli olurum?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var.
Aynı sigorta numaramla 1997'de resmi kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. 5Ö940878
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan once ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonar ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir.
Askerlik 1997 yılından once ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
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