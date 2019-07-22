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  • 22 Temmuz 2019, Pazartesi

İnternetten defter beyanı imkanı

İSTANBUL ilinde ait avukatlık bürom var. SGK'dan defter ve kayıtlarım incelenmek üzere istendi. İstenen dönem ise 2016, 2017 ve 2018 yılları. Ben bu dönemlerden 2016 ve 2017 yılında işletme defteri tutuyordum. 2018 yılında ise defter beyan sistemine geçtim. SGK'ya defterlerimi ibraz ederken 2016 ve 2017 yılı defterimi fiziki olarak vereceğim ama 2018 yılı defterimi nasıl vereceğimi bilmiyorum. İnternetten defter dökümünün çıktısını alıp ibraz etsem olur mu? A. SAĞLAM
486 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile defter beyan sistemi ile hususlar düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile avukatlar da 2018'den itibaren defter beyan sistemine geçmişlerdir. Bu sistemde defter kayıtları www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden, elektronik ortamda tutulmaktadır. Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak yapılır.
Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.
Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kağıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır ve mükelleflerin defter kayıtlarını ayrıca kağıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Zira, sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği yoktur. Bu nedenle bu sisteme geçen mükelleflerin defterlerinin incelenmek üzere istenmesi halinde, bu defterin fiziki ortamda veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminden çıktı alınarak ibraz edilmesi mümkün değildir, ibraz edilen geçerli sayılmaz.
Tebliğin 10. maddesine göre, sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir. Dolayısıyla kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecektir.
Defterin onaylı sureti Gelir İdaresi Başkanlığınca ibraz edilecektir.
Bu açıklamalar doğrultusunda;
SGK'ya defter ibrazı yapabilmeniz için, SGK'dan gelen yazıyı bağlı olduğunuz vergi dairesi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na göndermeniz ve Başkanlıktan gelen onaylı defter suretini SGK'ya ibraz etmeniz gerekmektedir. Gelir İdaresi'nin defteri doğrudan SGK'ya göndermesi de mümkündür. Vergi dairesine başvurunuzu, defterin ibraz süresinin dolmasından en geç 10 gün önce yapmanız gerekli.
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