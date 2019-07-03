Boşananlar beraber yaşarsa maaş kesilir

Annemle babam 2005'te boşandı ama babamla birlikte yaşamaya devam ettiler.

2010 yılında bizim ısrarımız üzerine yeniden evlendiler. Bu dönemde annem, dedemden kalan yetim aylığını aldı.

Birkaç gün önce SGK'nın annem ve babam hakkında araştırma yaptığını ve 2005- 2010 yılları arasında, yani resmen boşanmış oldukları dönemde birlikte yaşayıp yaşamadıklarını araştırdığını öğrendik. Bu durum tespit edilirse annemin aldığı tüm aylıklar geri mi alınacak?

Ender Basına sıklıkla yansıdığı üzere SGK boşanan eş ve kız çocuklarının, boşandıktan sonra eski eşiyle birlikte yaşayıp yaşamadığını araştırmakta ve birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edilenlerin aylıklarını kesmektedir.

Çünkü 5510 sayılı Kanunun 56. maddesinde "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır." denilmektedir.

Yine Kanunun 96. maddesine göre "Kurumca gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödemeler, kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık süre için, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır." Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 01.10.2008'dir.

Bu tarihten önce yürürlükte olan 506 sayılı Kanunda boşanan kişilerin birlikte yaşamaları halinde aylıklarının kesileceği ve ödenen aylıkların geri alınacağı konusunda bir hüküm bulunmuyordu. Diğer bir ifadeyle 01.10.2008 tarihinden önce SGK'nın boşanmalara ilişkin işlemlerinin yasal dayanağı yoktu.

5510 sayılı Kanun ile birlikte yasal dayanak oluşturulduğu için, boşanma tarihi ne olursa olsun, tespitler sonucu en fazla 01.10.2008 tarihinden sonrası için işlem yapılabilir.

Bu durumda, annenizden 01.10.2008'e kadar aldığı aylıklar geri istenemez, yalnızca 01.10.2008 sonrası aylıklar istenebilir. Ancak annenizin kasıtlı davranışından (boşandığı kişi ile birlikte yaşamaya devam etmesinden) doğan bu durumda, tespitin yapıldığı tarihten önceki en fazla 10 yıllık süre için aylığın geri alınmasının söz konusu olacağını hatırlatalım.