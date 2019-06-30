İşsizlik aylığı askerden sonra da devam eder
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.
Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek. Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi? İndirim yapabilir mi? Çekerse ne kadar çekebilir. Yani ben size bundan sonra asgari ücret ödeyeceğim diyebilir mi? 5Ö213162
Ne sebeple olursa olsun ücrette indirim olmaz. İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden
herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir.
20 GÜN ÖNEMLİ
İş Kanunu hükmü gereği; Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Doğum borçlanması ile hemen emeklilik 29 Haziran 2019, Cumartesi 01.03.1980 yılından sigortalı oldum. 01.01.1965 doğum tarihim. Ödenmiş 1400 gün primim mevcut. 3 çocuğum var, borçlanma...
- Yaşı beklemek için tazminat alanlar 26 Haziran 2019, Çarşamba 3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam mümkün mü? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi...
- Maaş hilesi geleceği çalıyor 25 Haziran 2019, Salı ■ Yaklaşık 5 yıldır aynı işyerinde ustabaşı olarak çalışıyorum. Patronumuz sigorta primlerimi aldığım ücretten...
- Vefattan sonra yatan aylığı çekmeyin 24 Haziran 2019, Pazartesi İŞÇİ emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi geçen ay kaybettik. Eşimin vefatının...
- Aile içi şiddet gören eşler dikkat! 23 Haziran 2019, Pazar Eşimle boşanma aşamasındayız. Eşimden ve eşimin yakınlarından şiddet gördüğüm için, mahkemeden eşim ve ailesi hakkında...
- Doğum borçlanması ile hemen emeklilik
- Yaşı beklemek için tazminat alanlar
- Maaş hilesi geleceği çalıyor
- Vefattan sonra yatan aylığı çekmeyin
- Aile içi şiddet gören eşler dikkat!
- Meslek kodu Temmuz’da devrede
- Kaplıca tedavisi devletten
- Prim borcu mirascıya kalır mı?
- Maaşı ödenmeyen tazminat alır
- Boşandığı eşiyle bir arada yaşamaya başlayanlar dikkat!