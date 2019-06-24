Vefattan sonra yatan aylığı çekmeyin
Öncelikle başınız sağolsun. SGK, işçi emeklilerinin aylıklarını her ayın 17 ila 26'sında ödemektedir. Bu aylıklar peşin olarak ödenir. Mayıs ayının 24'ünde ödenen aylık 24 Mayıs-23 Haziran döneminde hak edilen aylığa ilişkindir. Vefat eden eşinizin ölüm bilgisi MERNİS'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne) girilir, bu bilgi SGK tarafından da kullanılır ve ölen sigortalıların aylıkları durdurulur, yani ödenmez. Ancak zaman zaman sistemde yaşanan gecikmeler/aksaklıklar nedeniyle, vefat eden sigortalıların bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na geç intikal etmesiyle, ölen sigortalının aylığı bankaya gönderilmiş olabilmekte. Bu durumda, bankada bulunan aylığın iadesi istenecektir. En doğrusu, aylığı hiç çekmemenizdir.
Hatta bu aylık zaten banka tarafından bloke edilmiş de olabilir.
1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Bu arayı ödeme şansım var mı? Nurşen
Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz.
Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme söz konusu değil.
NE ZAMAN EMEKLI OLURUM?
1969 doğumluyum, işe giriş tarihim 1984. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? 5...571963 Nolu SMS
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
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