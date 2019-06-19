Meslek kodu Temmuz’da devrede

İşyerimizde farklı mesleklerde yaklaşık 30 çalışanımız var. Yanlış meslekten SGK'ya bildirilmeleri halinde ceza mı gelecek? N.F.

Kayıtdışılık yalnızca işçilerin sigortasız çalıştırılması şeklinde ortaya çıkmaz, sigortalıların çalışma gün ve kazançlarının SGK'ya eksik bildirilmesi de kayıtdışı çalışmanın başka bir görünümüdür. SGK'nın, kayıtdışı istihdamla mücadele için aldığı tedbirlerden biri de meslek kodu uygulamasıdır.

Meslek kodu, vergi dairelerine verilen Muhtasar Beyannameler ile SGK'ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin birleştirilmesi şeklinde uygulamaya konulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" ile birlikte esas olarak hayata geçmiştir.

01.07.2019 tarihinde tüm illerimizde geçerli olacaktır. SGK'da her meslek için bir kod vardır ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilirken sigortalıların, yaptıkları işe uygun meslek kodu seçilerek SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Yeni işe alınan sigortalılar için bu kodlardan en uygun olanının seçilmesi, görev değişikliği durumlarında da meslek kodunun güncellenmesi önemlidir.

Çalışanların yaptıkları işe uygun olmayan meslek kodları ile Kuruma bildirilmeleri halinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek kodu yanlış bildirilen her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



06.06.1969 doğumluyum. 18.05.1993 tarihinde memur olarak göreve başladım. 1990 yılında askere gitmiştim, 18 ay olarak askerliğimi de ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...753623 Nolu SMS

Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaş şartınız 2022 tarihinde dolacağından emekli olabileceğiniz tarih 06.06.2022 tarihi olacaktır.