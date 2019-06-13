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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 13 Haziran 2019, Perşembe

Maaşı ödenmeyen tazminat alır

Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor geciktiriyor. 2 aylık maaşımız içerde. İşten ayrılırsak tazminat alabilir miyiz?
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İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. İşçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir.
İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya iş mahkemesinde dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.

İşe girişim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü?
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15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihiniz 08.09.1999'dan önce olmalı. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün aranmaktadır. 08.09.1999'dan sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Girişiniz 2002 yılı olduğundan, bu şartlara tabisiniz.
Ayrıca hatırlatmak isterim ki;
08.09.1999'dan sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi, yine 15 yıl, 3600 günü ödeyip kendi isteğiyle ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
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