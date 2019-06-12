Boşandığı eşiyle bir arada yaşamaya başlayanlar dikkat!
Annem, aylığım kesilmesin diye babamla yeniden nikah yapmak istemiyor. Bu şekilde yaşayarak annemin aylık alması yasal mı?
5...265179 Nolu SMS
Kanuna göre eşinden boşanan kız çocuklarına, anne veya babalarının hak sahibi olarak, SGK'dan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylık, kız çocuklarının boşanmadan sonra mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilmektedir. Kız çocuğunun aylığı, yeniden evlenmesi veya sigortalı bir işte çalışmaya başlaması halinde kesilmektedir.
Diğer taraftan, Kanunun 56. maddesine göre "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar kurumca geri alınır." Bu hükme istinaden, ölen babasından aylık almakta olan kız çocuklarının boşandığı kişi ile fiilen birlikte yaşadığının, kurumun denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde aylık kesileceği gibi birlikte yaşadıkları döneme ilişkin ödenmiş maaşlar da faizi ile birlikte geri alınır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? 5...776988 Nolu SMS
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 primim var. Ne zaman emekli olurum?
5...151985 Nolu SMS İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şirket ortağı olanlar dikkat! 10 Haziran 2019, Pazartesi Ankara'da plastik işi yapan bir limited şirketiz. Şirketimiz 3 ortaklı iken geçen ay bir ortak daha aldık. Şirketimizin...
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı? 09 Haziran 2019, Pazar Bu yılın başında, İstanbul'da bulunan köy derneğimize dernek başkanı seçilmiş bulunuyorum. Yürüttüğüm görev nedeniyle...
- İsteğe bağlı emekli eder 08 Haziran 2019, Cumartesi 1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça...
- Askerlik yapacaklar dikkat! 07 Haziran 2019, Cuma Yakın zamanda er olarak askere gideceğim. Evimizde tek çalışan bendim ve askerlik için işten ayrılmam gerekecek....
- Sigara içen işten atılır mı? 06 Haziran 2019, Perşembe İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı çok sık sigara molası veriyor. Kendilerine firma ilkeleri açısından...
- Şirket ortağı olanlar dikkat!
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı?
- İsteğe bağlı emekli eder
- Askerlik yapacaklar dikkat!
- Sigara içen işten atılır mı?
- Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz
- Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
- Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
- Süt izni kullanan anneler dikkat!
- Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli