Şirket ortağı olanlar dikkat!
5510 sayılı Kanuna göre "Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları" Kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılırlar.
Bu kapsamda limited şirket ortaklarının da 4 (B) bendi kapsamında sigortalı olmaları gerekir.
Limited şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirirler. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu durumun, şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.
Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden 10 gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Bu durumda, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde yeni ortak alınması nedeniyle yeniden İşyeri Bildirgesi verilmesi söz konusu değildir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991. 5530 gün primim var. 5...127906 Nolu SMS
25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim ve yıl şartınız tamam. 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır.
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım. 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. 5...364565 Nolu SMS
7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı? 09 Haziran 2019, Pazar Bu yılın başında, İstanbul'da bulunan köy derneğimize dernek başkanı seçilmiş bulunuyorum. Yürüttüğüm görev nedeniyle...
- İsteğe bağlı emekli eder 08 Haziran 2019, Cumartesi 1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça...
- Askerlik yapacaklar dikkat! 07 Haziran 2019, Cuma Yakın zamanda er olarak askere gideceğim. Evimizde tek çalışan bendim ve askerlik için işten ayrılmam gerekecek....
- Sigara içen işten atılır mı? 06 Haziran 2019, Perşembe İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı çok sık sigara molası veriyor. Kendilerine firma ilkeleri açısından...
- Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz 05 Haziran 2019, Çarşamba İşyerimizde çalışmaya devam eden bir sigortalı için yanlışlıkla işten ayrılış bildirgesi verilmiş ancak hizmetleri...
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı?
- İsteğe bağlı emekli eder
- Askerlik yapacaklar dikkat!
- Sigara içen işten atılır mı?
- Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz
- Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
- Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
- Süt izni kullanan anneler dikkat!
- Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli
- Verimi düşürene tazminat yok