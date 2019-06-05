Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 05 Haziran 2019, Çarşamba

Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz

İşyerimizde çalışmaya devam eden bir sigortalı için yanlışlıkla işten ayrılış bildirgesi verilmiş ancak hizmetleri 30 gün üzerinden bildirilmiş. Bu durumu yaklaşık 3 ay sonra fark ettim. Acaba ben söz konusu hatayı, idari para cezası yemeden nasıl düzeltebilirim?
5...177148 Nolu SMS
Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz. Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir.
Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz.
Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, işten ayrılış bildirgesinin iptal edilip edilmeyeceğine, gerek aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verir. Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir. Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucunca göre kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.

Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı bulunuyor mu?
5...308235 Nolu SMS
Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından yararlananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez.
Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir.
Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; Allah göstermesin ama çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazası-meslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir. Bu durumda hem emekli aylığını da hem de gelirini almaya devam ederler. Hatta bu durumda iken vefat ederlerse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/gelir paylaştırılır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ