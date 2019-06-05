Çalışanınıza yanlışlıkla çıkış verirseniz
5...177148 Nolu SMS
Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz. Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir.
Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz.
Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, işten ayrılış bildirgesinin iptal edilip edilmeyeceğine, gerek aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verir. Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir. Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucunca göre kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.
Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı bulunuyor mu?
5...308235 Nolu SMS
Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından yararlananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez.
Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir.
Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; Allah göstermesin ama çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazası-meslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir. Bu durumda hem emekli aylığını da hem de gelirini almaya devam ederler. Hatta bu durumda iken vefat ederlerse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/gelir paylaştırılır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi? 03 Haziran 2019, Pazartesi ■ Bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? İşyeri açarsam yanımda sigortalı...
- Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 01 Haziran 2019, Cumartesi Yaklaşık 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit ettiler. Bundan...
- Süt izni kullanan anneler dikkat! 28 Mayıs 2019, Salı İşyerimizde sekreter olarak çalışan Ayşe hanımın 6 aylık bebeği var. Her gün evine gidip bebeğini emzirmesi için...
- Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli 24 Mayıs 2019, Cuma İşyerimde şu anda 70 sigortalı çalışıyor. Yönetim anlayışımız gereği çalışanlarımıza dini bayramlarda hediye çeki...
- Verimi düşürene tazminat yok 15 Mayıs 2019, Çarşamba Tekstil ürünleri üreten bir firmayız. Hiçbir işçinin maaşını geciktirmiyoruz. Mesailer de dahil olmak üzere ödemeleri...
- Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
- Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
- Süt izni kullanan anneler dikkat!
- Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli
- Verimi düşürene tazminat yok
- İşten ayrılanların sağlık yardımı
- Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu
- Kıdem tazminatı hesaplama esasları
- Eşiniz çalışmanızı istemiyorsa
- Kapıcınız başka yerden sigortalı ise dikkat!