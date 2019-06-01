Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanun'da belirlenmiştir. Buna göre, işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir. Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa, bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza 2 asgari ücret değil, 5 asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır.
2640 gün 4C ve 2761 gün 4B Bağ-Kur esnaf prim günlerini birleştirip SGK'dan emekli oldum.
Maaşım az bağlandı. 01.10.2018'de 1.079 TL maaş bağlandı. Şu an 1.180 TL aylık alıyorum. Bu aylıklara göre beni Bağ-Kur esnaf değil de Bağ-Kur tarım olarak mı emekli ettiler? Zafer KAYA
Kişinin hangi mevzuat şartlarına göre hangi kuruma tabi olarak emekli olacağını belirlemek için prim ödemelerinin son 7 yılına bakılır. Hangi kuruma daha çok prim ödenmişse, yani 7 yılın karşılığı olan 2520 günün yarısı 3.5 yıla tekabül eden 1261 gün hangi kuruma ödenmişse o kurumdan emekli olunur. Sizin de son 3.5 yılınızda ödenen primler hangi kuruma tabi ödenmişse, o kurumdan emeklisiniz demektir.
Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum. Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat resmiyette asgari ücretten gösteriliyor.
Aylığımın asgari ücretten fazlası elden zarfla elden veriliyor. Bunun bana bir zararı var mıdır? (İsmi saklı)
İşverenin size elden ücret ödemesi yasal değildir. İşveren çalışanına bu şekilde ödeme yaparsa devletin vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet vermiş oluyor. Sizin kıdem tazminatınız ve emekli aylığınız da asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla siz de emekli olurken düşük emekli aylığına bağlanmış olacaksınız. İş Kanunu'nun 24. Maddesi'ne göre işçinin ücreti doğru hesap edilip ödemezse, işçinin haklı fesih durumu doğar.
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