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  • 24 Mayıs 2019, Cuma

Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli

İşyerimde şu anda 70 sigortalı çalışıyor. Yönetim anlayışımız gereği çalışanlarımıza dini bayramlarda hediye çeki veriyoruz. Bu çeklerle istedikleri yerlerden alışveriş yapabiliyorlar. Bu hediye çeklerini bayram harçlığı olarak verdiğimiz için, SGK'ya bildirirken aylık kazançlarına dahil edip etmemek konusunda tereddüt yaşıyoruz. Bu hediye çeklerini çalışanların aylık prime esas kazançlarına dahil etmemiz gerekir mi? Özgür
İşverenler tarafından çalışanlarına, yılbaşı, bayram, doğum günü ve benzeri özel günler için verilen, yahut kira yardımı, giyecek yardımı, yakacak yardımı, askerlik yardımı, sünnet yardımı, evlilik yardımı, taşıt yardımı, ısıtma yardımı gibi adlar altında ödenen tutarların, nakit olarak verilmesi halinde, verildiği ayın kazancına dahil edilerek SGK'ya bildirilmesi gerekir. Dolayısıyla siz de verdiğiniz hediye çeklerini SGK'ya bildirmek zorundasınız.

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? 5...643835 Nolu SMS
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa, işveren bunu öğrendikten itibaren 6 işgünü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehir içi veya şehir dışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Zaten asgari ücretten az yüksek maaş alırken cezaların bize ödetilmesi yasal mıdır? T.T.
İşçinin işini özenle yapması, kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.
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