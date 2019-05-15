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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Mayıs 2019, Çarşamba

Verimi düşürene tazminat yok

Tekstil ürünleri üreten bir firmayız. Hiçbir işçinin maaşını geciktirmiyoruz. Mesailer de dahil olmak üzere ödemeleri günü gününe yaptığımız halde, bazı işçilerimiz dedikodu mekanizmasıyla maaşların azlığından şikayet edip diğer çalışanları kışkırtma yoluyla personelin verimliliğini bozarak işyerinde huzursuzluk yaratmaktadır. Bu şekilde davrananları tazminatsız olarak işten çıkartabilir miyiz?
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İşçinin tazminatsız bir şekilde işten çıkartılabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesi'nde belirtilen şartlardan birini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Sizin belirtmiş olduğunuz davranışlar, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaya girmektedir. Bu davranışlar tazminatsız fesih sebebi olduğu için, bu durumu ispatlamanız halinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilirsiniz.

Firmamızda pazarlama departmanında çalışan elemanlarımıza sadece görevlerinde kullanılmak üzere araç tahsis ettik. Fakat çalışanlardan birkaç tanesinin bu araçları özel işlerinde de kullandığını, hatta hafta sonları gezmeye ve alışveriş merkezlerine gittiklerini tespit ettik. Tüm personeli iki kez uyarmamıza rağmen hâlâ aynı şekilde davrananlar var. Bu şekilde davranan personeli tazminatsız işten çıkarabilir miyiz?
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İş Kanunu'na göre; işçi işverenin tahsis ettiği araçları sözleşmesinde hüküm yoksa veya işverenin izni yoksa şahsi işleri için kullanamaz. Kullandığı tespit edilen personelin haklı bir mazereti bulunmaması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim?
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İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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