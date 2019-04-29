Eşiniz çalışmanızı istemiyorsa
İş Kanunu'na göre kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Bunun dışında eşinizin çalışmamanızı istemesi halinde işten ayrılmanız tazminat nedeni sayılmaz.
Bir giyim mağazasında 2 bin TL maaşla çalışıyorum. 23 Nisan Bayramı'nda tam gün çalıştım. Ne kadar ek ücret almam gerekir?
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İş Kanunu'na göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiler izin kullanmayarak çalışırlarsa ücretleri yüzde 100 zamlı ödenir. Bu durumda 23 Nisan günü tatil olduğuna göre çalışma ücretinizi yüzde 100 zamlı olarak hak etmeniz gerekmektedir.
2014 Eylül'de işe başladım ama sigortamı 01 Ocak 2015 tarihinden başlattılar. Sigortasız çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım.
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İşyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir.
İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatının hesabında ilk işe giriş tarihiniz esas alınır. Bunun içinde iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin tespit edilmesi ve giriş tarihinizin belirlenmesi gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım. 3726 günüm var. 1997'de askere gittim. 5..322573 Nolu SMS
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek, 02.10.2033'te emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
23.02.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.11.1998, 4505 günüm var. Haftada 6 gün çalışıyorum. 15 yıl, 3600 günden emekli olabilir miyim? Erkan KUL
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 17.5 ay askerlik borçlanmasıyla 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Tam emekli olabilmeniz için saydığımız üç şartında oluşması gerekmekte. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise; 60 yaşınızın tamamlanacağı 23.02.2034'ü beklemeniz gerekmekte.
KAMUDA İŞ ARAYANLAR DİKKAT!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Başvurular 29 Nisan 2019 - 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında alnacak.
Erciyes Üniversitesi'ne 4/B'li sözleşmeli personel statüsünde 42 hemşire, 4 sağlık teknikeri olmak üzere 46 personel alıyor.
Başvurularda son tarih 6 Mayıs 2019.
TUBİTAK BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.
Başvurularda son tarih 10 Mayıs 2019.
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- Fazla mesai için işçinin onayı şart
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- Çalışma saatleri eşit ölçüde bölünebilir
- Kendi emekli olanlar yetim aylığı alamaz
- İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?
- Hizmetler ne zaman birleştirilir?
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak