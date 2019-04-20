Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için hangi şartları taşımam gerekli? 5...903502 Nolu SMS Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü % 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır.
Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK sağlık kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamakta.
23.11.1969 doğumluyum.
25.05.1992'de sigortalı oldum. 25 gün SSK'm var.
06.12.1992'den itibaren aralıksız Bağ-Kur'luyum. 1989- 1990 arası askerlik yaptım.
5...993508 Nolu SMS Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. Priminiz tamam.
Emekli olacağınız tarih yaşınızın dolacağı 23.11.2022 olacaktır.
Askerliği borçlanmanız halinde 52 yaşa tabi olabilir ve tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. SSK'dan emeklilik durumunuza bakacak olursak; askerliği 18 ay değil de 12.5 aylık borçlanarak yine 52 yaşından emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olma şansına sahip değilsiniz. SSK'lı olarak emekli olabilmeniz için de yine son 3.5 yıl yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekmektedir.
Malul aylığı için gereken şartlar
Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için hangi şartları taşımam gerekli? 5...903502 Nolu SMS Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü % 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Fazla mesai için işçinin onayı şart 09 Nisan 2019, Salı ■ İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkarmakla...
- Yıllık izin kullandırmak mecburi 07 Nisan 2019, Pazar Ben özel bir şirkette yaklaşık on yıldır çalışıyorum. Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim...
- Çalışma saatleri eşit ölçüde bölünebilir 03 Nisan 2019, Çarşamba Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde...
- Kendi emekli olanlar yetim aylığı alamaz 01 Nisan 2019, Pazartesi Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca...
- İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi? 30 Mart 2019, Cumartesi İŞVERENİN işe geç kalan personelden geç kaldığı sürenin iki katı maaş kesintisi yapması yasal mı? 5...419700 Nolu...
- Fazla mesai için işçinin onayı şart
- Yıllık izin kullandırmak mecburi
- Çalışma saatleri eşit ölçüde bölünebilir
- Kendi emekli olanlar yetim aylığı alamaz
- İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?
- Hizmetler ne zaman birleştirilir?
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak
- 10 yıllık primle emeklilik
- İşe iade için bir aylık süre var
- Engelli emekli çalışabilir, maaşı kesilmez