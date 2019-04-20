Malul aylığı için gereken şartlar

Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için hangi şartları taşımam gerekli? 5...903502 Nolu SMS Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü % 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır.

Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK sağlık kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamakta.

23.11.1969 doğumluyum.

25.05.1992'de sigortalı oldum. 25 gün SSK'm var.

06.12.1992'den itibaren aralıksız Bağ-Kur'luyum. 1989- 1990 arası askerlik yaptım.

5...993508 Nolu SMS Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. Priminiz tamam.

Emekli olacağınız tarih yaşınızın dolacağı 23.11.2022 olacaktır.

Askerliği borçlanmanız halinde 52 yaşa tabi olabilir ve tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. SSK'dan emeklilik durumunuza bakacak olursak; askerliği 18 ay değil de 12.5 aylık borçlanarak yine 52 yaşından emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olma şansına sahip değilsiniz. SSK'lı olarak emekli olabilmeniz için de yine son 3.5 yıl yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekmektedir.