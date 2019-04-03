Çalışma saatleri eşit ölçüde bölünebilir
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır.
Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.
Halen şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? 5...635300 Nolu SMS
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde, işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde, işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.
Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu. 18 ay askerlik yaptım, Bunu borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? 5...285508 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kendi emekli olanlar yetim aylığı alamaz 01 Nisan 2019, Pazartesi Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca...
- İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi? 30 Mart 2019, Cumartesi İŞVERENİN işe geç kalan personelden geç kaldığı sürenin iki katı maaş kesintisi yapması yasal mı? 5...419700 Nolu...
- Hizmetler ne zaman birleştirilir? 25 Mart 2019, Pazartesi 24.09.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 13.05.1996, toplam günüm 5409 gündür. Kasım 1996'da askere gittim, 1998'de...
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak 23 Mart 2019, Cumartesi ANNEM 20 Aralık 1963 doğumlu. 4/B'den 1817 gün primi var. İşe ilk giriş tarihi 20.02.1983, 3 doğum var sırasıyla;...
- 10 yıllık primle emeklilik 19 Mart 2019, Salı ■ İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 15 yılda...
- Kendi emekli olanlar yetim aylığı alamaz
- İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?
- Hizmetler ne zaman birleştirilir?
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak
- 10 yıllık primle emeklilik
- İşe iade için bir aylık süre var
- Engelli emekli çalışabilir, maaşı kesilmez
- Çalışan işçiye mazeret izni
- Yaş büyütmek erken emekli etmez
- Nafaka alanlar yetim aylığı alabilir