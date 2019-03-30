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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 30 Mart 2019, Cumartesi

İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?

İŞVERENİN işe geç kalan personelden geç kaldığı sürenin iki katı maaş kesintisi yapması yasal mı? 5...419700 Nolu SMS
İşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu vardır. Mesai saatlerine uymayan işçiden çalışmadığı sürenin ücreti kesilebilir. Ancak 1 saat geç kalmışsanız 1 saatlik ücret kesilebilir. 1 saatlik gecikmede 2 saatlik kesinti olmaz.

İŞVEREN hangi durumlarda işçinin işine son verebilir? H.A.
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya eli altında bulunan eşyaları 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamam. Ancak 52 yaşınız 2026'da dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?
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