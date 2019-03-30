İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?
İşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu vardır. Mesai saatlerine uymayan işçiden çalışmadığı sürenin ücreti kesilebilir. Ancak 1 saat geç kalmışsanız 1 saatlik ücret kesilebilir. 1 saatlik gecikmede 2 saatlik kesinti olmaz.
İŞVEREN hangi durumlarda işçinin işine son verebilir? H.A.
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya eli altında bulunan eşyaları 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamam. Ancak 52 yaşınız 2026'da dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hizmetler ne zaman birleştirilir? 25 Mart 2019, Pazartesi 24.09.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 13.05.1996, toplam günüm 5409 gündür. Kasım 1996'da askere gittim, 1998'de...
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak 23 Mart 2019, Cumartesi ANNEM 20 Aralık 1963 doğumlu. 4/B'den 1817 gün primi var. İşe ilk giriş tarihi 20.02.1983, 3 doğum var sırasıyla;...
- 10 yıllık primle emeklilik 19 Mart 2019, Salı ■ İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 15 yılda...
- İşe iade için bir aylık süre var 17 Mart 2019, Pazar ■ Ali Bey; haksız yere işten çıkartıldım. Fazla çalıştığım halde fazla mesai ücreti almadan 2 yıldır asgari ücret...
- Engelli emekli çalışabilir, maaşı kesilmez 15 Mart 2019, Cuma Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam...
- Hizmetler ne zaman birleştirilir?
- Doğum borçlanması ile prim günü artırmak
- 10 yıllık primle emeklilik
- İşe iade için bir aylık süre var
- Engelli emekli çalışabilir, maaşı kesilmez
- Çalışan işçiye mazeret izni
- Yaş büyütmek erken emekli etmez
- Nafaka alanlar yetim aylığı alabilir
- AGİ ödenmiyorsa ne yapmalısınız?
- AGİ ödenmiyorsa ne yapmalısınız?