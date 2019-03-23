Doğum borçlanması ile prim günü artırmak
16.07.1994. Şu anda da 5 aydır SGK'lı olarak ev hizmetinde çalışıyor. Kaç ay daha prim ödemeli? Bağ-Kur'dan mı yoksa SGK'dan mı emekli olmalı? Murat BAHADIR
Anneniz 4/A emeklilik şartları ve ilk giriş tarihine göre, 20 yıl, 40 yaş 5000 prim günden tam, 3600 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabidir. Ancak bu şartlardan birisine tabi olabilmesi için son 1260 günü 4/A kapsamında tamamlamalıdır. Şu anda 4/B yani Bağ-Kur kapsamındadır. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için en az 5400 güne (15 yıl eder) ihtiyaç vardır. Hem prim gün sayısı hem de yaş avantajı olarak 4/A kapsamında emekli olması avantajınadır. Mevcut 1817 prim günü ve son olarak ödenecek en az 1260 gün 4/A primi ile birlikte toplamda 3077 güne ulaşıldığında 3600 günün tamamlanması için 523 güne daha ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda doğum borçlanmalarını devreye sokarak eksik 523 günü borçlanıp 3600 günü tamamlayabilecektir. Annenizin 58 yaşı da 2021'de dolacağından emekli olurken yaş sıkıntısı olmayacaktır. Doğumdan borçlanmaya bakacak olursak; en fazla 3 çocuğa kadar olmak kaydıyla bir çocuğa 2 yıl borçlanılıyor. Ancak doğumların gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde annenizin adına herhangi bir prim yatmamış olması gerekmektedir. Arada boşluk oluşmuşsa o günleri de borçlanabilecektir.
İŞÇİMİZ bazı hafta başları işe birkaç gün gelmiyor. Mazeret gösterse de inanmıyoruz. Tazminat ödemeden çıkarmak istiyoruz. Ne yapmalıyız? B.K.
İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır. İşverenin durumu belgelendirmesi ve savunma alması gerekir.
NE ZAMAN EMEKLi OLURUM?
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. 5...288030 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum var. 5...626114 Nolu SMS
2005 yılındaki başlangıcınıza göre 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. 5...738585 Nolu SMS
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.
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