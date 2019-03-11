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  • 11 Mart 2019, Pazartesi

Nafaka alanlar yetim aylığı alabilir

Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz. Kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşına girebilir mi? Girerse annemle benim aldığım maaşları yüzde olarak ne kadar etkiler? 5...905686 Nolu SMS
Eşinden boşanan kız çocukları baba veya anneleri üzerinden yetim aylığı alabilirler. Boşandıkları eski eşinden alacakları nafaka yetim aylığına engel teşkil etmez. Nafaka alırken de babanızın aylığından faydalanabilir. Kardeşinizin alacağı ölüm aylığı oranı sizin ve annenizin aylığını çok fazla etkilemez. Anneniz aylığın yüzde 50'sini, siz de yüzde 25'ini almaktasınız. Kalan yüzde 25'i kardeşiniz alacak. Eğer başka biri daha aylığa girerse o zaman şartlar değişecek ve yüzde olarak değil de hisse oranı devreye girecek. Bu durumda maaş beşe bölünecek ve iki hisse anneye, birer hisse de kardeşlere kalacaktı.

İlk işe başladığımda 6 ay sigortasız çalıştım, daha sonra sigorta primlerim yatmaya başladı. Eğer ki işverenimle anlaşmazlığa düşersem, ihtilaf durumunda mahkemeyle yüz yüze kalırsak bu 6 ay sigortayı işverene ödetebilir miyim? İş sözleşmemizde işe başlangıç tarihim yazmaktadır ve sigorta tarihim de bellidir. Sigorta tarihim, sözleşmede yazan işe başlangıç tarihinden 6 ay sonradır. Elimde her ikimizin de imzası bulunan böyle bir belge var. Bunu mahkemeye kanıt olarak sunarsam, bana 'Neden bu kadar bekledin, bu zamana kadar neden bildirmedin' diye sorarlar mı? 5...347522 Nolu SMS
SGK mevzuatına göre işverenin işçiyi işe başlamadan bir gün önce kuruma bildirme zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinde ise giriş tarihi belli ise mahkemede bu delil olarak kullanılabilir. Başka belgelerle ve tanık beyanları ile desteklediği zaman davayı kazanma ihtimaliniz yüksek olur.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...364565 Nolu SMS
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
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