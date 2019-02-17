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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 17 Şubat 2019, Pazar

Dedikodu yapmak kovulmanıza neden olabilir

25 kişinin çalıştığı bir firmanın sahibiyim. İşyerinde son 6 aydır birbirleriyle çekişme nedeniyle dedikodu yaparak işyerinde çalışma barışı bozuluyor. Dedikodu yapan kişileri çağırıp işyerinde huzur ve sükuneti bozuyorsunuz diye sözlü olarak uyardık ancak bir fayda etmedi. Yerlerini değiştirdik, kişilerin birbirleri hakkında uydurma ve eleştirileri patron olarak sekreterime kadar geliyor.
Bu kişileri işten çıkarınca tazminat ödemek istemiyorum. Dedikodu yapan işçiler tazminatsız işten çıkartılır mı? Hasan K.
Sayın Okurum, işyerinde fazla dedikodu yapmak çalışanların tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına neden olabilir. İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde. Bu nedenle çalışanların düzeni bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir.

■ Ali Bey; 4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? 5Ö259217 Nolu SMS:
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmazın gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde kırk üç engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim? A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 tarihi olacaktır.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5Ö780126 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
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