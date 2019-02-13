Kullanılmayan yıllık iznin parası ödenir
İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.
■ Vergi indiriminden faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Çalıştığım firma eleman çıkarmayı düşünüyor. Ben emekli olduğum için de başta beni çıkaracaklarını söylediler. Ben çıkış aldıktan sonra mahkemeye versem işe iade alabilir miyim? Emeklilerin işe iade hakları var mı? E.P.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Salt işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek işveren iş akdini fesih edemez. Bunun üzerine işçi işverene karşı işe iade davası açabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 212.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...288030 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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