Emekli olmak için yaş büyütmeyin
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.
■ Doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Maluliyetten emekli olabilir miyim? 5...777107 Nolu SMS
Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar. Siz doğuştan özür veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan özür durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az primle engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.
Ne zaman emekli olurum?
■ 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? 5...208958 Nolu SMS
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kullanılmayan yıllık iznin parası ödenir 13 Şubat 2019, Çarşamba ■ İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı...
- Askere işsizlik maaşı 10 Şubat 2019, Pazar ■ İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor, askerde iken işsizlik ödeneğime devam...
- Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir? 09 Şubat 2019, Cumartesi ■ Babamı kaybedeli bir sene oldu. Kardeşim 19 yaşında, lise sona gidiyor ve staj görüyor. Sigortası başladı, annem...
- Ücreti ödenmeyenin fesih hakkı var 30 Ocak 2019, Çarşamba Ali Bey, özel bir şirkette çalışıyoruz. Son üç aydır bazı arkadaşlar maaşını alıyor bazıları alamıyor. Bu şekilde...
- Davadan önce arabulucu şart 27 Ocak 2019, Pazar Günde 18 saat çalıştırıldım. İş olmaması sebebiyle itiraz etmedim çoluk çocuk ekmek bekliyor. Geçen hafta fazla...
- Kullanılmayan yıllık iznin parası ödenir
- Askere işsizlik maaşı
- Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir?
- Ücreti ödenmeyenin fesih hakkı var
- Davadan önce arabulucu şart
- Engelliye erken emeklilik avantajı
- Ölüm aylığı hangi durumda bağlanmaz?
- İşsizlik maaşı hangi durumda bağlanır?
- Evlilik nedeniyle işten ayrılanlar dikkat!
- Hamilelik tazminat nedeni değildir