Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir?
Sigortası başladı, annem ve kardeşim babamdan Bağ-Kur aylığı alıyor. Kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir?
Sigortadan dolayı aylığının kesilmesi gerekir mi? G.S.
Erkek çocuklar 18 yaşına kadar sorunsuz yetim aylığı alabilmekte.
Eğer okuyorsa ve okuduğu okul lise ise 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer yüksekokul okursa 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilmektedir. Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek.
Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecektir.
Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz. Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.
■ 5 senedir çalışmaktayım.
Senelik iznimi vermiyorlar.
İstifa etsem tazminatımı alabilir miyim? 5...564878 Nolu SMS Yıllık izin hakkının keyfi ve subjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu taşıyabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 24.02.1967 doğumluyum, SGK girişim 22.06.1994, halen aynı yerde çalışmaktayım.
Hiç boşluğum yok, 18 ay askerliğimin ne kadarını yatırırmam gerek? 5...961630 Sadece bir aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 54 yaşınızın dolacağı 24.02.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanmazsanız 55 yaşa tabi olursunuz.
■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. 5...013501 Nolu SMS İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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