Hamilelik tazminat nedeni değildir
İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.
Özel bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak feshedildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? 5...010249 Nolu SMS
İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir Bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.
İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada beş iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? 5...877309 Nolu SMS
SSK şartlarına tabi olarak 15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir.
Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanlar yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilmektedirler. Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir.
Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki; 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi yine 15 yıl ve 3600 prim günü ödeyip kendi isteğiyle istifa ederek işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyorlar. Bunu da hatırlatmak istedim.
Ne zaman emekli olurum?
06.06.1969 doğumluyum. 18.05.1993 tarihinde memur olarak göreve başladım. 1990 yılında askere gitmiştim, 18 ay olarak onu da ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...753623 Nolu SMS
Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaş şartınız 2022 tarihinde dolacağından emekli olabileceğiniz tarih 06.06.2022 tarihi olacaktır.
Doğum tarihim 1970, ilk işe girişim 15.12.1989, ayrıca askerliğimi 1990 yılında yaptım. 550 gün askerlik borçlanması yapacağım. Toplamda 2900 günüm var. 550 günde askerlik 3450 gün ediyor. Ne zaman emekli olabilirim? Murat ARSLANTÜRK
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 2022 yılında 52 yaşınız tamamlanacak ancak prim gün sayısının tamamlanması için 2075 gün yani 5 yıl 9 ay gibi bir süreye ihtiyaç var. Bu nedenle prim gün sayınızı tamamlamanız gerekiyor. Bu hesaplama askerliği ödediğiniz varsayılarak yapılmıştır.
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