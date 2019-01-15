Engelli personel gece çalıştırılabilir mi?
İş Kanunu'nda engelli personellerin gece döneminde çalışmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Bazı koruyucu düzenlemelere göre ise işverenler; işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri iş kanunlarında belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla, engellinin durumuna göre belirlenebiliyor. Engelli personelin sağlık kurulu raporunda, gece çalışmasını engelleyen bedenen yada ruhen bir sorun var ise o zaman gece vardiyasında çalışmasının ya da gece mesaisine kalmasının önüne geçilebilecektir. Onun dışında engelli personellerin gece çalışmalarıyla ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır.
Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize, 'Servis sağlanacak, herkes servisle işe gidip gelecek' diye söylendi ama bir yıl geçti hala ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü müdür? S.A.
İş Kanunu'na göre işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur. Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında yani sözleşme şartlarında yoksa servis sağlamak zorunda değildir. Tamamen işverenin isteğine kalmıştır. Bu nedenle sözleşmenize bakmanızda fayda var.
Ne zaman emekli olurum?
Doğum tarihim 01.04.1968, prim gün sayım 9380, sigorta girişim 01.05.1992, askerlik başlaması 30.05.1989, askerlik bitişi 28.08.1990. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? İzzet ÇETİNKAYA
İşe girişinize göre, 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. Yaşınız 2021 yılında dolacak. Ancak bir yıllık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde emeklilik yaşınız tam bir yıl öne çekilir ve Nisan 2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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