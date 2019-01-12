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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 12 Ocak 2019, Cumartesi

Kamuda çalışan işçiler dikkat!

Ben bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Acaba ben kendi adıma işyeri açabilir miyim? İşyeri açarsam yanımda sigortalı kişi ya da kişiler çalıştırsam bana bir katkısı ya da zararı olabilir mi? Maaşımdan vergi kesintisi yine yapılır mı, yoksa esnaflığımdan dolayı az vergi mi öderim? A.Ç.
İş sözleşmesinde ve işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Adınıza işyeri olması ancak sözleşmenizde 'işyeri açamaz' diye bir ibare varsa size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımından farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir.
Ama bu yeni işyerinin mevcut işi olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına işyeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağ-Kur'lu olarak işyeri açması Bağ-Kur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.

Ne zaman emekli olurum?
Sigortam Mart 2000'de yapıldı. 1979 doğumluyum. Hesaplamada 60 yaşında emekli olacağım çıkıyor. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilik yaşım düşer mi? Adem YANGAÇ
Askerlik yaptığınız tarih işe girişinizden önce ise ödeyeceğiniz askerlikle girişinizi 09.09.1999 tarihinden önceye çekerek 58 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında emekli olabilirsiniz.
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