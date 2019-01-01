Sözleşmeye dikkat!
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir. İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.
05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde ilk kez sigortalı oldum. 21.03.1979 tarihinde askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm bulunuyor. Askerlik günlerim toplam 610 gün. Acaba ben nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? 5...343233 Nolu SMS
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Bu durumda eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerlik borçlanması yapıp, 3 yıl daha prim ödeyin.
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