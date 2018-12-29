Engelli aylığında yaş aranmaz
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek. Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi? 5...213162 Nolu SMS
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerind en herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçiler işten atılamaz.
Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Herkes 'SSK kapsamında prim öde' diyor, kimisi de 'Dışarıdan ödeme, sonradan iptal olur' diyor. Ne yapmam daha doğru olur? 5...694542 Nolu SMS
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir. Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemenizi tavsiye etmem.
Ne zaman emekli olurum?
Ben 1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? 5...933954 Nolu SMS
25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
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