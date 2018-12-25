Bölümü değişen işçiye yeni hak
İşveren; işyeri yönetimi ile ilgili karar alırken işçilerinin çalışma koşullarını değiştirebilir, düzenleyebilir. Fakat çalışma şartlarındaki değişiklik işçinin düzenini bozacak; memnun olduğu çalışma şartlarından başka koşullar altında çalışmaya zorlanması işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır.
Nitekim işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan hoşnut olmaması ihtimallerine binaen kanun koyucu İş Kanunu'nun 22. maddesinde 'Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi' başlığı ile şu maddeye yer vermiştir: "İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir" denilmektedir.
Siz de bu yolu izleyebilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
20.08.1975 doğumluyum, askerliğimi 18 ay yaptım. Sigorta başlangıcım 01.06.1997, 5400 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca askerlik ödemesi yapmama gerek var mı? 5...606854 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten önce ise sadece 10 günlük askerlik borçlanıp ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınızı tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 20.08.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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