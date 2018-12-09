Tazminatı artırma formülü
Mesai ve normal aylıklarımız bordroda görünmesine rağmen fazla ödenen ücretlerin kıdem tazminatımıza yansımayacağı söyleniyor. Bu doğru mudur?
5Ö975593 Nolu SMS:
Sayın Okurum, kıdem tazminatının hesabında İkramiye ve ilave tediyeler (tevşik, başarı vb), temettüf, devamlı ödenen primler, devamlı ödenen bayram parası, kasa ve unvan tazminatı, imza tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, yemek, gıda, erzak yardımları, taşıt, aile, konut, giyim yardımları, havlu, sabun yardımı, ayakkabı veya bedeli (Sosyal yardım niteliğinde olmak şartı ile), her yıl verilen yıllık izin harçlığı, çocuk yardımı, düzenli ödenen eğitim yardımı, gece zammı, vardiya primi, kıdem zammı, yüzde usulünün uygulandığı işlerindeki bahşişler gibi süreklilik arz eden ödemeler dikkate alınır. Fazla çalışma kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
■ Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat resmiyette asgari ücretten gösteriliyor.
Aylığımın asgari ücretten fazlası elden zarfla elden veriliyor.
İşverenin bu şekilde yapması işçiye iş akdi fesh hakkı veriyor mu? Bu şekilde aylık almamın bana zararı var mı? 5Ö640750 Nolu SMS:
İş kanununa göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği içinde devlet tarafından cezalandırılır.
Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamazsınız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız. Size en büyük zararı ileride alacağınız emekli maaşınızın düşük olacak olmasıdır.
Çünkü bağlanacak emekli aylığı adınıza yatan sigorta primlerinin miktarına göre bağlanmaktadır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? 5Ö722743 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşsizlik aylığı askerlikten sonra 08 Aralık 2018, Cumartesi Şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda...
- Tazminatta bir yıllık çalışma şartı 05 Aralık 2018, Çarşamba İşyerinde 11 aydır çalışıyorum, işveren beni durup dururken işten çıkardı. Tazminat alma hakkım var mı? Ali YILMAZ...
- GSS primi emekli etmez 28 Kasım 2018, Çarşamba Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...177148 Nolu SMS Sadece sağlık primi ödüyorsanız...
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı 22 Kasım 2018, Perşembe Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi....
- Doğum borçlanması primi artırıyor 14 Kasım 2018, Çarşamba 1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var....
- İşsizlik aylığı askerlikten sonra
- Tazminatta bir yıllık çalışma şartı
- GSS primi emekli etmez
- Emeklinin ihbar tazminatı hakkı
- Doğum borçlanması primi artırıyor
- Çalışanın işten çıkartılma nedenleri
- İşe iade açabilmenin şartları
- İşsizlik maaşı nasıl bağlanır?
- İşyeri dışındaki kavga çıkış nedeni sayılır mı?
- Trafik cezası işten çıkış nedeni mi?