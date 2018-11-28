GSS primi emekli etmez
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamazlar. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir.
SSK giriş tarihimden önce askerliğimi yaptım. Sigorta başlangıcım ne zaman sayılır? 5...911000 Nolu SMS
SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi iki aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur.
Ne zaman emekli olurum?
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? 5...776988 Nolu SMS
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? 5...262754
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
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