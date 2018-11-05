İşyeri dışındaki kavga çıkış nedeni sayılır mı?
İş Kanunu'na göre; işveren işyerinde iki işçinin kavga etmesinden dolayı iş sözleşmelerini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bu şekilde işten çıkarmalarda da tazminat ödemez. Ancak işyeri dışında olan bir olaydan dolayı, bu nedenle fesh ederek tazminatsız işten çıkarma yapamaz. Dışarıda ettiğiniz kavga işyerine yansırsa, işyerinde de kavga ve sürtüşme devam ederse, işveren bu nedenle ikinizin de iş sözleşmenizi fesh eder ve tazminat ödemez.
1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum?
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1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Ne zaman emekli olurum?
03.10.1974 doğumluyum. İşe başlama tarihim Şubat 1993, 8100 gün primim var. Aktif olarak çalışmaktayım. Yaşa takılanların sorunu çözülürse emekli olabilir miyim? Sedat
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 54 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 03.10.2028 tarihi olacaktır. Yaşa takılmayla ilgili düzenleme çıkarsa ne şekilde çıkacağına göre yorum yapılabilir.
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