Dava açmadan arabulucuya başvurun
İş olmaması sebebiyle itiraz etmedim, çoluk çocuk ekmek bekliyor. Geçen hafta fazla mesai ücretimin ve maaşımın verilmeyeceğini söylediler.
Sigortam da yatırılmamış. "Niye yatırmadınız?" diye sorduğumda tehdit ettiler, hepsini kayıt ettim.
Ne yapmam gerekiyor, nasıl bir yol izlemeliyim?
Belirttiğiniz işyerinde hâlâ çalışıyorsanız, haklarınızı almak için ALO 170'e veya CİMER'e şikayette bulunabilirsiniz. Ancak işten ayrılmış iseniz dava açmadan önce mutlaka arabulucuya müracaat etmeniz gerekir. Arabulucu sizi anlaştıramazsa, dava açabilirsiniz.
■ Ben 1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım.
Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam bulunuyor. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödüyorum. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel midir? 5...363369 Nolu SMS
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse, son 7 yıla bakılır.
Sigortalı, son 7 yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim yatırılmış olan son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır.
Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.12.1969 doğum tarihim, SGK başlangıcım 03.06.1997, ne zaman emekli olurum?
5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Dava açmadan arabulucuya başvurun
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kanunlara aykırı sözleşme geçersizdir 27 Ağustos 2018, Pazartesi Özel sektöre ait bir işyerinde işe başladım. İşe girerken imzaladığım sözleşmede 'Normal çalışma zamanlarından...
- Sezonluk işlerde çalışanlar dikkat! 26 Ağustos 2018, Pazar ■ 3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde senemi doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. Bu sene 1...
- Ücrette ve tazminatta zamanaşımı 25 Ağustos 2018, Cumartesi ■ İş Kanunu'na göre zamanaşımı kaç yıl içinde dolar? Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca...
- Zorla fazla mesai yaptırılamaz 24 Ağustos 2018, Cuma ■ Özel sektörde çalışmaktayım. Günde 8 saat çalışacağız diye işe girdik fakat 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma...
- İşçiyken memur olanlar dikkat! 22 Ağustos 2018, Çarşamba ■ Özel bir firmada İş Kanunu'na tabi çalışmaktayken bir kamu kurumunda memur olarak işbaşı yapacağım. Bu nedenle...
- Kanunlara aykırı sözleşme geçersizdir
- Sezonluk işlerde çalışanlar dikkat!
- Ücrette ve tazminatta zamanaşımı
- Zorla fazla mesai yaptırılamaz
- İşçiyken memur olanlar dikkat!
- Askerdeyken işsizlik aylığı alınır mı?
- Emeklilikte 2000 yılı milat
- Maaşı ödenmeyenler ne yapmalı?
- Emekli olanlar ölüm aylığı alır
- Sözleşmenizde süre varsa