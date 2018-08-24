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  1. İşçiyken memur olanlar dikkat!
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 24 Ağustos 2018, Cuma

Zorla fazla mesai yaptırılamaz

Özel sektörde çalışmaktayım. Günde 8 saat çalışacağız diye işe girdik fakat 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerine uymak zorunda mıyız?
İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bunun dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir. Fazla çalışma için işverenin işçinin onayını alması gerekir, işçi onay vermeden zorla fazla çalışma yaptırılamaz.

Emekli olarak bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...534950 Nolu SMS
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence fesh edilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal fesh edilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

Bağ-Kur'lular toplu prim ödeyerek emekli oluyor. Benim de 2000'den sigorta girişim ve ödenmiş 6 yıllık primim var. Bağ- Kur'lular gibi toplu prim ödeyerek emekli olabilir miyim? Bağ-Kur'a geçsem yararlanabilir miyim? 5...168287 Nolu SMS
Bağ-Kur'luların toplu borçlanması durumu farklı. Bağ-Kur'lular gerek vergi kaydı, gerek şirket ortaklıkları gerekse Tarım Bağ-Kur'undan dolayı kayıtları devam ettiğinden ve kayıtları devam ederken Bağ-Kur'a yatırmaları gereken prim borçlarını ödeyemediklerinden dolayı bu borçlarını toplu olarak ödemektedirler. Bu ödeme de ara boşluk borçlanması değildir. Bağ-Kur'lular bu borçları, mevzuat gereği silinen günleri ihya ederek ödeyebilmektedir. Dolayısı ile sizin veya bir başkasının toplu olarak ara boşluk ödeme hakkı bulunmamakta.

Ne zaman emekli olurum?
17.10.1966 doğumluyum, 1993 SGK girişim var. Askerlik borçlanması yapmadım, ne zaman emekli olabilirim? 5...515348 Nolu SMS
1993 tarihindeki girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5600 prim günü tamamlayarak 17.10.2019 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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