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  1. Askerdeyken işsizlik aylığı alınır mı?
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba

İşçiyken memur olanlar dikkat!

Özel bir firmada İş Kanunu'na tabi çalışmaktayken bir kamu kurumunda memur olarak işbaşı yapacağım. Bu nedenle tazminat hakkım var mı? Mahkemeye versem bir sonuç alabilir miyim? K.AVCI
İş Kanunu'nda belirtilen haklı sebepler dışında işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız. Devlet memurluğuna geçiş İş Kanunu'na göre tazminat almak için haklı bir sebep değildir. Dava açsanız bile kazanma durumu söz konusu olamaz.

5 senedir çalışmaktayım. Senelik iznimi vermiyorlar. İstifa etsem tazminatımı alabilir miyim? 5...564878 Nolu SMS
Yıllık izin hakkının keyfi ve subjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu taşıyabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır.

3 yıllık sözleşme imzalayarak bir firmada işe başladım. İki yılım dolunca, daha bir yıllık sözleşmem varken yani sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istediler. Tazminatımı almak için hangi yolları izlemem gerekiyor? Bana yardımcı olursanız sevinirim. 5...261898 Nolu SMS
Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizle sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. Siz kendiniz ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. İş sözleşmeniz sona erince iş mahkemesine dava açarak alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum?
01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup ödenmemiştir. 5...661222 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartların tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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