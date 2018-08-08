Emeklilikte 2000 yılı milat
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15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta gerekmektedir.
Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki; 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi, yine 15 yıl ve 3600 prim günü ödeyip kendi isteğiyle işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyor.
■ 1975 doğumluyum. 1991 lise yıllarımdan stajyerlik eğitiminden girişim var. 1999-2001 arasında 18 ay askerliğimi yaptım. Daha sonra Ekim 2002'den bugüne 4452 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Erkan KÜÇÜK
Stajyerlikten yapılan işe başlangıç emeklilikte sayılmıyor. Bu nedenle şu anki mevzuatlar çerçevesinde sizin emekliliğiniz 2002 yılındaki girişinize göre hesaplanacaktır. 2002 yılındaki işe girişinize göre 25 yıl, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi (yaştan) emekliliğe, yine 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün sayısını tamamlayıp 2035 yılını beklemeniz gerekmektedir.
■ Özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkarıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre, işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkarma haksız çıkarmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır.
İş mahkemesine dava açabilir veya Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 12.05.1979 doğumluyum.
1996 sigorta girişliyim. Ben ne zaman emekli olabilirim?
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İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Emeklilikte 2000 yılı milat
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