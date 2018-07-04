İki işte çalışmak yasak değil
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
Şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur sigortalısıyım. Bağ- Kur emekliliği bayağı zor, 25 yıl ödemek gerekiyor. Bu nedenle SSK'ya geçmeyi düşünüyorum. Fakat şirket ortaklığımı bırakamıyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Ne yapabilirim? 5...430583 Nolu SMS
Şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta. SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ-Kur sigortalılığınız durur.
Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. Sigortam devam etmekte. 3600 gün primim mevcut. Bu şartlar altında emekli olabilir miyim? 5...889733 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- İki işte çalışmak yasak değil
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sağlık primi ödemek emekli maaşını etkilemez 03 Temmuz 2018, Salı Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler...
- Hamile olduğu için işten ayrılanın tazminatı 02 Temmuz 2018, Pazartesi HAMİLE olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim?Tazminatını alıp işten ayrılmam mümkün mü?...
- Fazla çalışma yapmak zorunlu değil 27 Haziran 2018, Çarşamba Çalıştığım işyerinde fazla çalışma yapmam isteniyor. Bende ailevi nedenlerimden dolayı fazla çalışma yapmak istemiyorum. İşverenim...
- Ücretsiz izinde mecburiyet yok 24 Haziran 2018, Pazar Çalıştığım işyerinin muhasebecisi bir ay sonra ücretsiz izne çıkartılacağımızı, dönüşte de maaşlarda indirim yapılacağını...
- İşten ayrılanların izin ücretleri 23 Haziran 2018, Cumartesi İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı...
- Sağlık primi ödemek emekli maaşını etkilemez
- Hamile olduğu için işten ayrılanın tazminatı
- Fazla çalışma yapmak zorunlu değil
- Ücretsiz izinde mecburiyet yok
- İşten ayrılanların izin ücretleri
- Bayramda çalışana ek ücret
- İzin kullandırmamak tazminat nedeni
- Emeklilik için tazminat alanlar tekrar çalışabilir
- Tazminattan sadece damga vergisi kesilir
- Çalışan emekli rapor alabilir