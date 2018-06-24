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  1. İşten ayrılanların izin ücretleri
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 24 Haziran 2018, Pazar

Ücretsiz izinde mecburiyet yok

Çalıştığım işyerinin muhasebecisi bir ay sonra ücretsiz izne çıkartılacağımızı, dönüşte de maaşlarda indirim yapılacağını söyledi. Bunları yapma hakkı var mı?
İş kanununda hiçbir işverenin işçinin iradesi dışında ücretsiz izine gönderme hakkı yoktur. Ayrıca işveren yine kanuna göre işçinin ücretinde indirim yapamaz. Ücretleriniz kanunda ve sözleşme belirtilen şartlara göre ödenmiyorsa işçinin kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı vardır.

İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? Bu durumda ne yapmalıyım? 5Ö619380
Sevgili Okurum, İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bilgi vermeleri gerekmektedir. İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bildirenlerin ödenekleri "yeni işe başlama" nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılmakta. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte.
"Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma" nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamakta. Hak kaybına uğramamak için işe girmeniz halinde durumu muhakkak Türkiye İş Kurumuna süresi içinde bildirmeniz gerekir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? 5Ö217317 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız 2019, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
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