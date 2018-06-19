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  1. İzin kullandırmamak tazminat nedeni
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 19 Haziran 2018, Salı

Bayramda çalışana ek ücret

Özel sektör çalışanıyım. Bayramda 2 gün çalıştım. Bu dönemde tarafıma verilen ücret nasıl hesaplanmalı? Kemal
İş Kanunu'na göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere normal yevmiyenin dışında bir yevmiye daha ödenir. Bayramda 2 gün çalışmışsanız çalıştığınız bu günler için ilave birer yevmiye daha almalısınız.

İşyerinin başkasına geçmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi? Ertan A.
İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bir diğer ifade ile işverenin değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmayacağı gibi, devreden işveren yanında yapılan çalışmaları da bu anlamda geçersiz kılmaz. Devreden ile devralan arasında bu yükümlülüğün ortadan kaldırılacağına dair bir anlaşma yapılsa bile bu geçerli olmaz.

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? 5...643835
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir.
Böyle bir izni yoksa, işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün. 5...359507 Nolu SMS
5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.

03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994'te 18 ay olarak yaptım.
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25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık borçlanma yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029'da emekli olabilirsiniz.
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