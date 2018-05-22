Engelliye kolay emeklilik
Engelli durumundan emekli olabilmek için yüzde 40 oranından fazla engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. İş bununla da bitmiyor. Engelinizin yüzde oranının ne olduğu, ilk işe başlama tarihiniz, ödemiş olduğunuz prim gün sayısı ve kaç yıllık sigortalı olduğunuz da önemli. Bu nedenle şu anda aylık alıp almayacağınızı söylememiz yanlış olur.
Vergi indiriminden faydalanabilmeniz için bağlı olduğunuz vergi dairesinden (Maliye) hastaneye sevk isteyebilir ve engel oranı tespitinizi yaptırabilirsiniz. Engelli olarak çalışanlar diğer çalışanlara oranla daha erken emekli olabiliyor. Engelli olanlarda yaş aranmıyor ve prim gün şartı daha az prim ile sağlanabiliyor. Bunu da engel oranı ve işe giriş tarihi belirliyor.
01.01.1980 yılından bu yana sigortalı bir bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş bin 400 gün primim bulunuyor. 3 çocuğum var, borçlanma ile aşağı yukarı 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim yoksa yaş kademesine mi tabiyim? Acaba ben ne zaman emekli olabilirim? Nermin T.
Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanması için 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz.
Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 3 çocuğa borçlanıp, 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak prim gün sayısını tamamlayın ve hemen emeklilik talebi verin. Hayırlı olsun.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
20.12.1969 doğumluyum, SGK girişim 03.06.1997. 5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Engelliye kolay emeklilik
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