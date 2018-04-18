İşten ayrılana ihbar tazminatı ödenir
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir. Bu nedenle eski işvereneniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.
■ 3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor. İşten çıkarılma korkusuyla şikayet edemiyorum. İsmi saklı
İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.
Ancak haklarınızı alabilmek için için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan şikayet etmek istiyorsanız, şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır.
Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılır, haklarınızı alamamış olursunuz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. 5...722743 Nolu SMS
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Ancak askerlik sigortadan önce ise 15 gün borçlanıp 56 yaşında emekli olursunuz.
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- İşten ayrılana ihbar tazminatı ödenir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dedikodu yapan tazminatsız atılır 17 Nisan 2018, Salı 25 kişi çalışan firmanın sahibiyim. İşyerinde dedikodu yapılarak, işyerinde çalışma barışı bozuluyor. Dedikodu...
- İrade dışı izin olmaz 16 Nisan 2018, Pazartesi ■ Çalıştığım işyerinin muhasebecisi bir ay sonra ücretsiz izne çıkartılacağımızı, dönüşte de maaşlarda indirim...
- Kadınlara çıraklık avantajı 15 Nisan 2018, Pazar ■ Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi...
- İşyerinin devri çalışanı etkilemez 14 Nisan 2018, Cumartesi ■ İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan...
- Erken emekli olma imkanı 10 Nisan 2018, Salı ■ Eşim 07.08.1953 doğumlu, 1997 yılında SSK'dan 360 günü var. Şu anda 01.11.2013 gününden bu zamana kadar esnaf...