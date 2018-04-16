İrade dışı izin olmaz
İş Kanunu'nda hiçbir işverenin işçiyi iradesi dışında ücretsiz izine gönderme hakkı yok. Ayrıca işveren ücrette indirim yapamaz. Ücretleriniz kanunda ve sözleşmede belirtilen şartlara göre ödenmiyorsa, kıdem tazminatınızı alarak ayrılma hakkınız var.
■ İşçi olarak çalışan birinin ikinci bir işte çalışması kanuna aykırı mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı?
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İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız sona erdirebilir.
Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
■ Hangi hallerde ücret kesintisi yapılabilir? 5...014386 Nolu SMS
4857 sayılı Kanun'un 38'nci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir.
İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. (4857 sayılı Kanun md. 38/1).
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir.
(4857 sayılı Kanun md. 38/2).
İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
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- ALİ ŞERBETÇİ
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