Erken emekli olma imkanı
Eşinizin Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için en az 5400 günü tamamlaması gerekir. Bu durumda Bağ-Kur'dan 14 yıl daha prim ödemesi gerekir. Ancak son 3.5 yılı SSK kapsamında çalışmak ya da şartlar tutuyorsa Ek-5 Tarım SSK ödemek koşulu ile toplamda 9 yıl prim ödeyerek 4/A (SSK) kapsamından hem daha az prim ödeyerek hem de daha erken emekli olma imkanı olur.
Çünkü eşinizin işe girişi 09.09.1999 tarihinden daha önce olduğundan toplamda 3600 günle (10 yıl eder) emekli olabilme imkanı bulunmakta.
■ Malulen emekli oldum. Şu an herhangi bir işte çalışmıyorum. Bir yakınım yeni açmış olduğu işyerinde danışman olarak çalışmamı, gelenleri oturduğum yerden yönlendirip bilgi vermemi ve sigortam da dahil ücretli olarak çalışmamı istiyor. Çalışmaya başlarsam aldığım malullük aylığım kesilir mi? İşten ayrılmam halinde tekrar malul aylığı alabilir miyim? 5...790316 Nolu SMS
Malullük aylığı çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere bağlanan bir aylıktır. Malulen emekli olanlar tekrar çalışmaya başlarlarsa aldıkları malüliyet aylığı kesilmektedir.
Bu nedenle siz sigortalı olarak çalışmaya başlar başlamaz maluliyet aylığınız kesilir. İşten ayrılınca da tekrar sağlık kurulu kontrolü için sevke tabi tutulursunuz ve malullüğünüzün devam ettiği anlaşıldığında tekrardan aylığa bağlanabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 04.06.1980 doğumluyum. Sigorta girişim 01.07.1997, 6000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Bilal BİLGİÇ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 25 yıl şartınız 2023 yılında, 57 yaş şartınız 2037 yılında dolacak. Bu durumda 04.06.2037 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- Erken emekli olma imkanı
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