İzin için bir günlük ücret kesilemez
İş kanununa göre işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır.
Bu nedenle işçinin mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı olarak olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış ya da izinli işten ayrılmışsanız bir saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa iki saat tutarında kesinti yapabilir.
Ücretinden fazla kesinti yapılırsa AL0 170 veya BİMER aracılığı ile Çalışma Bakanlığı'na müracat edebilirsiniz.
■ Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin artmasından başka işveren maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? Çalışma Bakanlığı'na şikayet etsem ya da iş mahkemesine gitsem haklı bulunur muyum? 5Ö746323 Nolu SMS:
Sayın Okurum, çalışanların en büyük eksikliklerinin başında işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamalarıdır. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizinde iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretinizde asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinize gelen artışı sağlayacaktır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 14.09.1959 doğumlu bayanım. İşe girişim 10.12.1999 tarihindedir. 4000 gün primim var.
Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum? Fatma SEL
Sayın Sel, işe başlama tarihinize göre, 7000 gün ve 58 yaştan tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Yani 7000 gün sayınız olsa bu gün emekli olabilirsiniz.
Ancak 3000 prim gün sayınız eksik.
Ancak 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaş ile kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 500 gün daha prim ödeyerek 25 yıl şartınızın dolacağı 10.12.2024 tarihinde yaştan Kısmi) emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İzin için bir günlük ücret kesilemez
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